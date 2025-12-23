Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    AZAL внес ясность в отношении срока расследования авиакатастрофы

    Инфраструктура
    • 23 декабря, 2025
    • 12:31
    AZAL внес ясность в отношении срока расследования авиакатастрофы

    Расследование авиакатастрофы самолета AZAL, потерпевшего крушение при выполнении рейса из Баку в Грозный, может продолжаться годами.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил вице-президент AZAL Ильхам Амиров.

    "Что касается полного отчета государственной комиссии Казахстана, то обычно согласно международным законам в регулирующих документах в отношении происшествий в любой точке мира отмечают, что рекомендуется завершить расследование в течение года после происшествия. Здесь не ставится условие, а дается рекомендация. Потому что результаты имеют очень важное значение. Впоследствии их распространяют всем мировым авиационным организациям, чтобы такие происшествия не повторялись в будущем", - сказал Амиров.

    Он отметил, что расследования авиакатастроф, если в этом есть необходимость, могут продолжаться годами: "Например, если идет какое-то расследование, для анализа какой-то части, прибора, агрегата самолета его "вскрывают" и изучают в определенных институтах. Это может занять много времени. Но обычно рекомендуется завершить расследование катастрофы в течение года. Ограничений не устанавливается, чтобы созданная следственная комиссия из-за влияния временных ограничений не могла допустить какую-либо необъективность. Поэтому международный стандарт не устанавливает ограничений".

    Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку–Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли, 29 - выжили. По предварительным данным, крушение произошло из-за вешнего физического вмешательства.

    крушение самолета AZAL Ильхам Амиров расследование
    AZAL təyyarə qəzası üzrə istintaqın müddətinə aydınlıq gətirib
    AZAL says investigation into plane crash could take years

    Лента новостей