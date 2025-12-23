Захра Пезешкиан: В Иране готовят систему подтверждения возраста для защиты детей в интернете

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 12:20
    В Иране разрабатывается система подтверждения возраста в цифровой среде с целью ограничить доступ несовершеннолетних к не соответствующей их возрасту информации.

    Как сообщает Report, об этом заявила дочь президента Ирана Захра Пезешкиан на международной конференции в Баку на тему "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество".

    По ее словам, иранское законодательство рассматривает онлайн-домогательства и вмешательство в их частную жизнь как уголовные преступления. "В рамках новых мер планируется внедрение системы подтверждения возраста для предотвращения доступа несовершеннолетних к неподходящему контенту. Кроме того, родители обеспечиваются программами мониторинга и средствами контроля для повышения онлайн-безопасности детей", - сказала она.

