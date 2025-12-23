"Ичеришехер" станет самофинансируемым центром культурного наследия к 2028 году

"Ичеришехер" планируется превратить в самофинансируемый центр культурного наследия к 2028 году.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель аппарата Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Юлия Пастернак на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По ее словам, эта цель обозначена как основная задача в концепции стратегического развития Управления.

"Усиление потенциала доходов в туристическом секторе, единая тарифная система, государственно-частное партнерство, увеличение безналичного оборота входят в число целей, определенных для экономического развития Управления. В то же время, планируется увеличение внебюджетных доходов "Ичеришехер" и превращение его в самофинансируемый центр культурного наследия к 2028 году", - отметила она.

Руководитель аппарата добавила, что в результате принятых мер ожидается увеличение туристического потока и рост инвестиций в культурные проекты.

Она отметила, что в настоящее время необходим переход "Ичеришехер" к модели "Умный Заповедник".