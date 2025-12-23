Министр: В Турции разрабатываются новые меры по защите детей в цифровой среде

В Турции готовятся новые правовые меры по защите детей в цифровой среде, включая соцсети и игровые платформы.

Как сообщает Report, об этом заявила министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир на международной конференции "Защита детей в цифровой среде: Современные инструменты и международное сотрудничество" в Баку.

Она отметила, что в ближайшее время будут представлены соответствующие решения.

"Мы долгое время работаем над этим документом. Потому что в ряде стран существуют ограничения на доступ детей 13-15 лет к социальным сетям и интернету. Поэтому мы готовимся к серьезным шагам в связи с этим. Мы стараемся создать безопасную цифровую среду для детей с помощью дружественных приложений. Нам необходимо также выявлять вредоносный контент в цифровой среде, чтобы сделать его недоступным для детей", - заявила Махинур Оздемир.