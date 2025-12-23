İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Türkiyəli nazir: Rəqəmsal mühitdə uşaqlarla əlaqəli tənzimləmələrdə ciddi addımlara hazırlaşırıq

    Xarici siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 11:28
    Türkiyəli nazir: Rəqəmsal mühitdə uşaqlarla əlaqəli tənzimləmələrdə ciddi addımlara hazırlaşırıq

    Türkiyədə rəqəmsal mühitdə, sosial media və oyun platformalarında uşaqlarla əlaqədar hüquqi tənzimləmə həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin ailə və sosial xidmətlər naziri Mahinur Özdemir Bakıda keçirilən "Rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsi: Müasir alətlər və beynəlxalq əməkdaşlıq" mövzusundakı beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, yaxın zamanda bu barədə müvafiq qərarlar təqdim ediləcək:

    "Uzun müddət həmin sənəd üzərində çalışırıq. Çünki bir sıra ölkələrdə 13-15 yaşlı uşaqların sosial şəbəkələrə və internetə çıxışı ilə bağlı məhdudiyyətlər var. Odur ki, bununla əlaqəli ciddi addımlara hazırlaşırıq. Uşaqlar üçün dost tətbiqlərlə onlar üçün zərərsiz rəqəmsal mühit qurmağa çalışırıq. Həmçinin rəqəmsal mühitdəki zərərli informasiyaları müəyyən edərək uşaqlar üçün əlçatmaz hala gətirməliyik".

    Türkiyə Mahinur Özdemir rəqəmsal mühit

    Son xəbərlər

    12:17

    ICESCO hər kəsi uşaqların rəqəmsal mühitdə müdafiəsi üçün birgə səy göstərməyə dəvət edib

    Xarici siyasət
    12:09

    İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıb

    Digər
    12:08

    Parlament Azərbaycanla Türkiyə arasındakı təhsillə əlaqədar əməkdaşlıq sazişlərinə əlavə protokolları təsdiqləyib

    Milli Məclis
    12:06

    Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 7 %-dən çox azalıb

    Energetika
    12:06

    Son 11 ayda "AzStateNet" şəbəkəsində 751 hədəflənmiş APT kiberhücumu indikatoru aşkarlanıb

    İKT
    12:02

    Səməd Bəşirli: "Türkiyə şirkətlərinin Qarabağda "yaşıl enerji" layihələrində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır"

    Energetika
    12:01
    Foto

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları Fəxri xiyaban, Zəfər abidəsi və Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət ediblər

    Din
    11:59

    İçərişəhərdə "Ağıllı Qoruq" modeli əsasında planlaşdırılan işlər açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:59
    Foto

    Binəqədi rayon prokurorluğunun yeni inzibati binası istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti