Трамп передал Токаеву ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп направил своему казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков.

Как передает Report, об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на заявление помощника – пресс-секретаря президента Руслана Желдибая.

Отмечается, что Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку с личным автографом.

По информации казахских СМИ, американский лидер подчеркнул свое уважение и охарактеризовал Токаева как "прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов".