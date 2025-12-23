Трамп передал Токаеву ключ от Белого дома
Другие страны
- 23 декабря, 2025
- 09:23
Президент США Дональд Трамп направил своему казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков.
Как передает Report, об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на заявление помощника – пресс-секретаря президента Руслана Желдибая.
Отмечается, что Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку с личным автографом.
По информации казахских СМИ, американский лидер подчеркнул свое уважение и охарактеризовал Токаева как "прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов".
