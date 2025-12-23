Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп передал Токаеву ключ от Белого дома

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 09:23
    Трамп передал Токаеву ключ от Белого дома

    Президент США Дональд Трамп направил своему казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков.

    Как передает Report, об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на заявление помощника – пресс-секретаря президента Руслана Желдибая.

    Отмечается, что Трамп подарил Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку с личным автографом.

    По информации казахских СМИ, американский лидер подчеркнул свое уважение и охарактеризовал Токаева как "прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов".

