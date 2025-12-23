İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp Tokayevə Ağ Evin açarını hədiyyə edib

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 09:39
    Tramp Tokayevə Ağ Evin açarını hədiyyə edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp qazax həmkarı Kasım-Jomart Tokayevə bir neçə hədiyyə göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-i prezident köməkçisi - mətbuat katibi Ruslan Jeldibayın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Tramp Tokayevə Ağ Evin simvolik açarını və şəxsi avtoqrafı ilə beysbol papağı hədiyyə edib.

    Məlumata görə, ABŞ lideri Tokayevə öz hörmətini ifadə edib, onu "gözəl insan və beynəlxalq prosesləri dərin və balanslaşdırılmış şəkildə başa düşən təcrübəli dövlət xadimi" kimi xarakterizə edib.

    ABŞ Qazaxıstan Donald Tramp Kasım-Jomart Tokayev
    Трамп передал Токаеву ключ от Белого дома

    Son xəbərlər

    10:40

    "Azərpoçt":  AZAL-ın qəzaya uğramış təyyarəsinə həsr olunmuş poçt markası dünyaya yayılacaq

    İnfrastruktur
    10:36

    "Sabah" Azərbaycan çempionatları tarixində ili zirvədə başa vuran 10-cu komanda olub

    Futbol
    10:34

    Bakıda rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    10:32

    Bakıda 64 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:29

    Azərbaycan Premyer Liqasında bu il keçirilmiş oyunlarda 447 qol vurulub

    Futbol
    10:27

    AZAL-ın vitse-prezidenti: "Təyyarə Qroznı hava limanına yaxınlaşan zaman, havada qeyri-qanuni fiziki müdaxilə baş verib"

    İnfrastruktur
    10:25

    Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilir

    İKT
    10:24

    WUF13 dünya şəhərsalma trendlərinin paylaşılması üçün mühüm platforma olacaq - RƏY

    Xarici siyasət
    10:24

    Azərbaycan çempionatındakı 95 oyunu stadionlardan 124 min azarkeş izləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti