Laricani: Bu gün ABŞ və İsrailə güclü zərbə endirəcəyik
Region
- 01 mart, 2026
- 13:35
İran martın 1-də ABŞ və İsrailin mövqelərinə hava hücumu təşkil edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X"dəki hesabında yazıb.
O, İranın fevralın 28-də reallaşdırdığı hücumunu da xatırladıb. "Dünən İran ABŞ və İsrailə raketlər atdı və onlara ziyan vurdu. Bu gün biz onlara əvvəllər heç üzləşmədikləri güclə zərbə endirəcəyik", - o qeyd edib.
YESTERDAY IRAN FIRED MISSILES AT THE UNITED STATES AND ISRAEL, AND THEY DID HURT. TODAY WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT THEY HAVE NEVER EXPERIENCED BEFORE.— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 1, 2026
