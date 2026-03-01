İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Laricani: Bu gün ABŞ və İsrailə güclü zərbə endirəcəyik

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 13:35
    Laricani: Bu gün ABŞ və İsrailə güclü zərbə endirəcəyik

    İran martın 1-də ABŞ və İsrailin mövqelərinə hava hücumu təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X"dəki hesabında yazıb.

    O, İranın fevralın 28-də reallaşdırdığı hücumunu da xatırladıb. "Dünən İran ABŞ və İsrailə raketlər atdı və onlara ziyan vurdu. Bu gün biz onlara əvvəllər heç üzləşmədikləri güclə zərbə endirəcəyik", - o qeyd edib.

    İran Əli Laricani ABŞ-İsrail hücumları
    Лариджани пообещал нанести мощный удар по позициям США и Израиля
    Larijani: Iran to launch strong strike on US, Israel today

