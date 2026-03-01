Лариджани пообещал нанести мощный удар по позициям США и Израиля
- 01 марта, 2026
- 13:43
Иран планирует сегодня нанести мощный удар по объектам США и Израиля в регионе.
Как сообщает Report, об этом написал секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в своём аккаунте в соцсети X.
Он также напомнил об атаке, осуществленной Ираном 28 февраля. "Вчера Иран выпустил ракеты по США и Израилю, нанеся им ущерб. Сегодня мы нанесем им такой сильный удар, с каким они никогда прежде не сталкивались", - отметил он.
