Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лариджани пообещал нанести мощный удар по позициям США и Израиля

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 13:43
    Лариджани пообещал нанести мощный удар по позициям США и Израиля

    Иран планирует сегодня нанести мощный удар по объектам США и Израиля в регионе.

    Как сообщает Report, об этом написал секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в своём аккаунте в соцсети X.

    Он также напомнил об атаке, осуществленной Ираном 28 февраля. "Вчера Иран выпустил ракеты по США и Израилю, нанеся им ущерб. Сегодня мы нанесем им такой сильный удар, с каким они никогда прежде не сталкивались", - отметил он.

    Али Лариджани Израиль США Удары по Ирану
    Laricani: Bu gün ABŞ və İsrailə güclü zərbə endirəcəyik
    Larijani: Iran to launch strong strike on US, Israel today

    Последние новости

    14:34
    Фото

    Граждане Китая эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:25

    Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    14:13

    Аятолла Алиреза Арафи вошел в руководящий совет Ирана - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:12

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации 40 иранских командиров

    Другие страны
    14:04
    Фото

    КСИР: Ормузский пролив открыт только для флота Ирана и Китая

    В регионе
    13:53

    Пезешкиан заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи

    В регионе
    13:47

    Посол Иордании в Иране поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации

    Внешняя политика
    13:43

    Лариджани пообещал нанести мощный удар по позициям США и Израиля

    В регионе
    13:37

    В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

    В регионе
    Лента новостей