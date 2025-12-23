Джейхун Джалилов: В Нахчыване системно укрепляется потенциал кибербезопасности

В Нахчыване системно укрепляется потенциал информационной и кибербезопасности.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов на проходящем в НАР VII Саммите руководителей по информационной безопасности государственных структур.

Полномочный представитель отметил, что основной целью в автономной республике является системное укрепление потенциала государственных структур в сфере информационной и кибербезопасности.

Джалилов подчеркнул, что в этом направлении последовательно и целенаправленно продолжаются мероприятия по обеспечению институциональной поддержки, формированию внутренней политики безопасности и обеспечению соответствия международным стандартам.

По его словам, этот подход исходит из стратегических направлений, отраженных в "Государственной программе по социально-экономическому развитию Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

"В Государственной программе с учетом глобальных трендов цифровизация и инновационные подходы определены как особый приоритет", - отметил он.