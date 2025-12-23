Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Джейхун Джалилов: В Нахчыване системно укрепляется потенциал кибербезопасности

    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 11:19
    Джейхун Джалилов: В Нахчыване системно укрепляется потенциал кибербезопасности

    В Нахчыване системно укрепляется потенциал информационной и кибербезопасности.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов на проходящем в НАР VII Саммите руководителей по информационной безопасности государственных структур.

    Полномочный представитель отметил, что основной целью в автономной республике является системное укрепление потенциала государственных структур в сфере информационной и кибербезопасности.

    Джалилов подчеркнул, что в этом направлении последовательно и целенаправленно продолжаются мероприятия по обеспечению институциональной поддержки, формированию внутренней политики безопасности и обеспечению соответствия международным стандартам.

    По его словам, этот подход исходит из стратегических направлений, отраженных в "Государственной программе по социально-экономическому развитию Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

    "В Государственной программе с учетом глобальных трендов цифровизация и инновационные подходы определены как особый приоритет", - отметил он.

    Джейхун Джалилов саммит Нахчыван кибербезопасность информбезопасность
    Ceyhun Cəlilov: Naxçıvanda kibertəhlükəsizlik potensialı sistemli şəkildə gücləndirilir
    Azerbaijan's Nakhchivan strengthens information and cybersecurity capacity, official says

    Последние новости

    12:13

    Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и Европой

    Инфраструктура
    12:07

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:02

    Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучреждения

    ИКТ
    11:58

    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Бизнес
    11:51

    Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории

    Бизнес
    11:49

    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Внутренняя политика
    11:45
    Фото

    SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    11:43

    В Ичеришехер создадут новые музеи

    Культура
    11:40

    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В регионе
    Лента новостей