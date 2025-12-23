В Грузии задержан экс-глава Службы госбезопасности

В Грузии задержан бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

Отмечается, что Лилуашвили перед брифингом прибыл в прокуратуру для допроса, который продолжается до сих пор.

Лилуашвили обвиняется по ряду эпизодов, в том числе во взяточничестве и в создание незаконных кол-центров, доходы от которых направлялись грузинской оппозиции.

Ему грозит от 11 до 15 лет тюрьмы.

Отметим, что 17 октября, генеральная прокуратура Грузии осуществила серию обысков в домах бывшего премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. В результате обысков были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денежных средств.

По факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере 22 октября был задержан связанный с Григолом Лилуашвили Коба Хундадзе, а 23 октября был задержан еще один связанный с Лилуашвили человек - Андрия Лилуашвили.