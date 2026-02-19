Цены на нефть выросли после выхода оценки запасов этого сырья в США
Энергетика
- 19 февраля, 2026
- 09:36
Цены на нефть выросли после выхода оценки запасов этого сырья в США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до $70,55 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до $65,29.
Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 13 февраля снизились на 609 тыс. баррелей.
Позднее в четверг будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 13 февраля показатель вырос на 2,3 млн баррелей.
Последние новости
09:48
Посольство Словакии поздравило азербайджанский народ с месяцем РамазанВнешняя политика
09:40
Азербайджанская нефть подорожала более чем на $2Энергетика
09:36
Цены на нефть выросли после выхода оценки запасов этого сырья в СШАЭнергетика
09:32
Фото
В Баку стартовала международная конференция "Неоколониализм и глобальное неравенство"Внешняя политика
09:31
Азербайджан сократил экспорт ненефтегазовой продукции в РФ на 5%Бизнес
09:31
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклонаВ регионе
09:26
Туман в Баку и на Абшеронском полуострове рассеется во второй половине дняЭкология
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2026)Финансы
09:15