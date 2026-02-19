Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Цены на нефть выросли после выхода оценки запасов этого сырья в США

    Энергетика
    • 19 февраля, 2026
    • 09:36
    Цены на нефть выросли после выхода оценки запасов этого сырья в США

    Цены на нефть выросли после выхода оценки запасов этого сырья в США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до $70,55 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до $65,29.

    Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 13 февраля снизились на 609 тыс. баррелей.

    Позднее в четверг будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 13 февраля показатель вырос на 2,3 млн баррелей.

