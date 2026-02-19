Цены на нефть выросли после выхода оценки запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до $70,55 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до $65,29.

Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 13 февраля снизились на 609 тыс. баррелей.

Позднее в четверг будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 13 февраля показатель вырос на 2,3 млн баррелей.