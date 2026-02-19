Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

    В регионе
    • 19 февраля, 2026
    • 09:31
    На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

    Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Северо-Курильского района на фоне прохождения циклона.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

    "В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства.

    По информации сахалинского управления Росгидромета, утром и днем в пятницу в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный снег, ветер порывами 20-25 метров в секунду.

    циклон Курильские острова экстренное предупреждение снегопад
