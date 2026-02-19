Азербайджан сократил экспорт ненефтегазовой продукции в РФ на 5%

Азербайджан в январе 2026 года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $77 млн.

Как сообщает Report, это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце стоимость экспорта ненефтегазовой продукции в Швейцарию увеличилась на 73,8% по сравнению с прошлым годом, до $38,6 млн, а в Грузию - на 19,45%, до $31,6 млн.

В январе Азербайджан также экспортировал ненефтегазовую продукцию в Турцию на сумму $31,45 млн (-15,25%) и в Украину - на $15,2 млн (-30,4%).

В отчетном году экспорт Азербайджана в ненефтегазовом секторе увеличился на 9% в годовом сравнении, до $268,4 млн.