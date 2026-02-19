Азербайджан сократил экспорт ненефтегазовой продукции в РФ на 5%
Бизнес
- 19 февраля, 2026
- 09:31
Азербайджан в январе 2026 года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $77 млн.
Как сообщает Report, это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В прошлом месяце стоимость экспорта ненефтегазовой продукции в Швейцарию увеличилась на 73,8% по сравнению с прошлым годом, до $38,6 млн, а в Грузию - на 19,45%, до $31,6 млн.
В январе Азербайджан также экспортировал ненефтегазовую продукцию в Турцию на сумму $31,45 млн (-15,25%) и в Украину - на $15,2 млн (-30,4%).
В отчетном году экспорт Азербайджана в ненефтегазовом секторе увеличился на 9% в годовом сравнении, до $268,4 млн.
Последние новости
09:48
Посольство Словакии поздравило азербайджанский народ с месяцем РамазанВнешняя политика
09:40
Азербайджанская нефть подорожала более чем на $2Энергетика
09:36
Цены на нефть выросли после выхода оценки запасов этого сырья в СШАЭнергетика
09:32
Фото
В Баку стартовала международная конференция "Неоколониализм и глобальное неравенство"Внешняя политика
09:31
Азербайджан сократил экспорт ненефтегазовой продукции в РФ на 5%Бизнес
09:31
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклонаВ регионе
09:26
Туман в Баку и на Абшеронском полуострове рассеется во второй половине дняЭкология
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2026)Финансы
09:15