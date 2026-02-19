Посольство Словакии поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан
Внешняя политика
- 19 февраля, 2026
- 09:48
Посольство Словакии в Баку поздравило народ Азербайджана по случаю наступления месяца Рамазан.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в соцсети Х.
"Посольство Словацкой Республики в Баку желает всем, кто отмечает священный месяц Рамазан, мира и благословения",- говорится в публикации.
The Embassy of the Slovak Republic in Baku wishes a peaceful and blessed Ramadan to everyone celebrating this holy month. 🌙✨ pic.twitter.com/zF2FXaOBFa— Embassy of Slovakia in Azerbaijan (@SKEmbBaku) February 19, 2026
