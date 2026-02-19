Посольство Словакии поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан

Посольство Словакии в Баку поздравило народ Азербайджана по случаю наступления месяца Рамазан.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в соцсети Х.

"Посольство Словацкой Республики в Баку желает всем, кто отмечает священный месяц Рамазан, мира и благословения",- говорится в публикации.