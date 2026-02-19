Slovakiya səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyi Ramazan ayının başlaması münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Slovakiyanın Azərbaycandakı səfirliyi müqəddəs Ramazan ayını qeyd edən hər kəsə sülh və xoşbəxtlik arzulayır", - paylaşımda qeyd olunub.

    Посольство Словакии поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан
    Slovak Embassy congratulates Azerbaijani people on month of Ramadan

