Slovakiya səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 19 fevral, 2026
- 09:56
Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyi Ramazan ayının başlaması münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Slovakiyanın Azərbaycandakı səfirliyi müqəddəs Ramazan ayını qeyd edən hər kəsə sülh və xoşbəxtlik arzulayır", - paylaşımda qeyd olunub.
The Embassy of the Slovak Republic in Baku wishes a peaceful and blessed Ramadan to everyone celebrating this holy month. 🌙✨ pic.twitter.com/zF2FXaOBFa— Embassy of Slovakia in Azerbaijan (@SKEmbBaku) February 19, 2026
