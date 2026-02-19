В Пермском крае РФ семиклассник тяжело ранил ножом подростка в школе
В регионе
- 19 февраля, 2026
- 09:15
Семиклассник ранил ножом сверстника в одной из школ города Александровск Пермского края РФ.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор региона.
Пострадавшего ребенка эвакуируют, он в тяжелом состоянии. Из Перми готовится вылететь санитарная авиация, анестезиологи и хирург, специализирующийся на лечении органов грудной клетки.
Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам, правоохранительные органы работают на месте происшествия.
