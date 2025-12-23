Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    В Баку проходит международная конференция по защите детей в цифровой среде

    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 10:58
    В Баку проходит международная конференция по защите детей в цифровой среде

    В Баку по инициативе Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей стартовала международная конференция "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество".

    Как сообщает Report, главная цель мероприятия - собрать официальных представителей стран-партнеров для обсуждения актуальных проблем и вызовов, связанных с защитой прав детей в цифровом пространстве, включая сферу искусственного интеллекта.

    Особое внимание уделяется обмену опытом по защите детей от вредоносного контента и укреплению возможностей глобального и регионального сотрудничества в этом направлении.

    В конференции выступят официальные лица из Ирана, Турции, Марокко, Катара и Северного Кипра, высокопоставленные представители международных организаций, включая постоянного координатора ООН в Азербайджане, председателя Комитета ООН по правам ребенка (CRC) и советника генерального директора ИСЕСКО.

    международная конференция права детей
    Фото
    Bakıda rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir
    Фото
    International conference on child protection in digital space opens in Baku

    Последние новости

    12:13

    Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и Европой

    Инфраструктура
    12:07

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:02

    Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучреждения

    ИКТ
    11:58

    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Бизнес
    11:51

    Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории

    Бизнес
    11:49

    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Внутренняя политика
    11:45
    Фото

    SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    11:43

    В Ичеришехер создадут новые музеи

    Культура
    11:40

    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В регионе
    Лента новостей