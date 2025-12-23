В Баку проходит международная конференция по защите детей в цифровой среде

В Баку по инициативе Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей стартовала международная конференция "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество".

Как сообщает Report, главная цель мероприятия - собрать официальных представителей стран-партнеров для обсуждения актуальных проблем и вызовов, связанных с защитой прав детей в цифровом пространстве, включая сферу искусственного интеллекта.

Особое внимание уделяется обмену опытом по защите детей от вредоносного контента и укреплению возможностей глобального и регионального сотрудничества в этом направлении.

В конференции выступят официальные лица из Ирана, Турции, Марокко, Катара и Северного Кипра, высокопоставленные представители международных организаций, включая постоянного координатора ООН в Азербайджане, председателя Комитета ООН по правам ребенка (CRC) и советника генерального директора ИСЕСКО.