    Рахман Гумметов: Снижение уровня Каспия создает проблемы для перевозок

    Инфраструктура
    • 23 декабря, 2025
    • 14:24
    Рахман Гумметов: Снижение уровня Каспия создает проблемы для перевозок

    Снижение уровня Каспийского моря создает проблемы для перевозок.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

    "В некоторых портах наши паромы вынуждены принимать груз, который составляет менее 50% от их грузоподъемности. Потому что каналы заиливаются. Естественно, этот груз перевозит не только азербайджанская сторона. Во всех звеньях цепочки поставок, логистики и т. д. есть возможность получения прибыли. Единственный убыточный вопрос - это сами перевозки по Каспийскому морю. В этой связи мы должны активизировать наши совместные усилия. Мы приглашаем все страны-участницы, в первую очередь турецкие компании, принять участие в этом процессе. Разумеется, для этого нужно найти и бизнес-модель", - отметил он.

