İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Rəhman Hümmətov: "Xəzərin səviyyəsinin enməsi daşımaya problemlər yaradır"

    İnfrastruktur
    • 23 dekabr, 2025
    • 13:41
    Rəhman Hümmətov: Xəzərin səviyyəsinin enməsi daşımaya problemlər yaradır

    Xəzər dənizinin səviyyəsinin enməsi daşımalar üçün problemlər yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov Bakıda keçirilən II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumunda bildirib.

    "Bəzi limanlarda bizim bərələrimiz yükgötürmə qabiliyyətinin 50 %-dən də aşağı yük qəbul etməyə məcbur olurlar. Çünki, kanallar dolur. Bu yükü də təbii ki, yalnız Azərbaycan tərəfi daşımır. Daşımalar zənciri, logistika və s. bütün hissələrdə gəlir var. Yeganə zərər edən məsələ Xəzər dənizində daşımaların özüdür. Bu baxımdan, biz ortaq səylərimizi artırmalıyıq. Bütün iştirakçı ölkələri, ilk növbədə elə Türkiyə şirkətlərini buna dəvət edirik. Təbii ki, bunun bir biznes modeli də tapılmalıdır", - deyə o qeyd edib.

    Rəhman Hümmətov II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Son xəbərlər

    14:16

    Azərbaycan QHT-ləri ABŞ-ın Lemkin İnstitutunu üzr istəməyə çağırır

    Xarici siyasət
    14:16

    BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    14:08

    Azərbaycan bölgələrində 6 DOST Mərkəzi tikilir

    Sosial müdafiə
    14:07

    "QazaqGaz" Qazaxıstanın qərbində yeni sahədə geoloji kəşfiyyat üçün müqavilə imzalayıb

    Region
    14:07

    AQTA: Azərbaycan yüksək riskli məhsullar üzrə ixrac coğrafiyasını genişləndirib

    Biznes
    14:07

    Texniki vasitələrlə imtahana girən 9 abituriyentin nəticəsi ləğv edilib

    Elm və təhsil
    14:07

    "Zirə" Türkiyədə təlim-məşq toplanışında 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:03

    Makron: Qrenlandiya məsələsində Danimarkanı dəstəkləyirik

    Digər ölkələr
    14:02

    Emil Alxaslı: "Sənaye 4.0 SOCAR üçün əməliyyat səmərəliliyini artıran fəaliyyət növüdür"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti