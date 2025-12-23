Российский обстрел повредил в Одесском порту судно под флагом Ливана

В Одесском порту в результате ночного обстрела со стороны России повреждения получило гражданское судно под флагом Ливана, перевозившее украинскую сою.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Кулеба в Телеграм-канале.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила, что есть повреждения и в порту Рени, где пострадали административные здания и портовая инфраструктура.

"Все службы задействованы в ликвидации последствий атак. Работа продолжается непрерывно", - говорится в сообщении АМПУ.