    Российский обстрел повредил в Одесском порту судно под флагом Ливана

    23 декабря, 2025
    • 23 декабря, 2025
    • 14:29
    В Одесском порту в результате ночного обстрела со стороны России повреждения получило гражданское судно под флагом Ливана, перевозившее украинскую сою.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

    "К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Кулеба в Телеграм-канале.

    Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила, что есть повреждения и в порту Рени, где пострадали административные здания и портовая инфраструктура.

    "Все службы задействованы в ликвидации последствий атак. Работа продолжается непрерывно", - говорится в сообщении АМПУ.

