İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Rusiyanın hücumu nəticəsində Odessa limanında Livan bayrağı altında üzən gəmi zədələnib

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 14:42
    Rusiyanın hücumu nəticəsində Odessa limanında Livan bayrağı altında üzən gəmi zədələnib

    Rusiyanın gecə saatlarında həyata keçirdiyi hücum nəticəsində Odessa limanında mülki gəmi zədələnib.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş nazirinin müavini Aleksey Kuleba məlumat verib.

    "Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb", - o, "Telegram" kanalında yazıb.

    Qeyd olunub ki, Ukrayna soyasını daşıyan gəmi Livan bayrağı altında üzürdü.

    Ukrayna Dəniz Limanları Administrasiyası Reni limanına da ziyan dəydiyini, inzibati binaların və liman infrastrukturunun zədələndiyini bildirib.

    "Bütün xidmətlər hücumların nəticələrinin aradan qaldırılmasına cəlb olunub", - məlumatda qeyd olunub.

    Rusiya Odessa gəmi
    Российский обстрел повредил в Одесском порту судно под флагом Ливана

    Son xəbərlər

    15:12

    Çin ABŞ-ni nüvə tərk-silahı ilə bağlı nümunə olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    15:12

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olub

    Din
    15:06

    Mikayıl Cabbarov: "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindəndir"

    Biznes
    15:02

    Naxçıvanda 2900 ailəyə birdəfəlik maddi yardım göstəriləcək

    Sosial müdafiə
    15:00

    Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olub

    Elm və təhsil
    14:56

    Bakı və Tequsiqalpa ÜTT üzrə ikitərəfli danışıqları yekunlaşdırıb

    Xarici siyasət
    14:55

    "Wizz Air" İrəvan-London marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək

    Region
    14:54

    İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin binasının təməlini qoyub

    Elm və təhsil
    14:53

    Gələn il İslamabadda "Pakistan Asan Xidmət" mərkəzinin açılışı olacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti