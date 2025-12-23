Алхаслы: Для SOCAR Индустрия 4.0 - не тренд, а инструмент эффективности

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает Индустрию 4.0 как практический инструмент роста эффективности.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ООО "SOCAR Downstream Management" Эмиль Алхаслы на II Азербайджано-Турецком инвестиционном форуме.

"Для SOCAR Индустрия 4.0 - не тренд, а практический инструмент повышения операционной эффективности с измеримыми результатами", - сказал он.

По его словам, компания уже реализует проекты цифровизации на ряде предприятий, ориентируясь на рост эффективности производства.

Алхаслы отметил, что приоритетом компании является автоматизация процессов и максимальное использование имеющихся данных, включая автопилотную поддержку управления, что позволяет повышать энергоэффективность и наращивать производственные мощности.

Вторым ключевым направлением он назвал внедрение Промышленного Интернета вещей (IIoT) и интеграцию данных в режиме реального времени для повышения безопасности и оперативного реагирования. Третье направление - применение искусственного интеллекта для оптимального выбора решений, анализа данных и внедрения прогнозного технического обслуживания.

Он также указал на переход от решений, основанных на исторических данных, к подходам, ориентированным на прогноз и рекомендации. При этом основная сложность, по словам Алхаслы, связана не с технологиями, а с человеческим фактором и изменением корпоративной культуры, поскольку цифровая трансформация - это прежде всего проект лидерства. В этом контексте SOCAR инвестирует в обучение персонала и масштабирует успешные решения через Цифровую академию.

Отдельно он подчеркнул важность формирования доверия к цифровым инструментам: сотрудники должны понимать их пользу и эффективность, чтобы воспринимать их не как нагрузку, а как поддержку в работе.