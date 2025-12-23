Bakıda rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 10:34
    Bakıda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə "Rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsi: Müasir alətlər və beynəlxalq əməkdaşlıq" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, məqsəd tərəfdaş ölkələrin rəsmi nümayəndələrini bir araya gətirərək rəqəmsal mühitdə, o cümlədən süni intellekt sahəsində uşaqların hüquqlarının qorunması ilə bağlı mövcud problemləri və çağırışları müzakirə etmək, uşaqların zərərli məlumatlardan qorunması sahəsində təcrübə mübadiləsi təşkil etmək, bu istiqamətdə qlobal və regional əməkdaşlıq imkanlarını gücləndirməkdir.

    Konfransda İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Zəhra Pezeşkian, həmçinin Türkiyə, Mərakeş, Qətər və Şimali Kiprdən olan rəsmi şəxslər və beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələri (BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi, BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin (CRC) sədri, ICESCO-nun Baş direktorunun müşaviri) çıxış edəcək.

    В Баку проходит международная конференция по защите детей в цифровой среде
    International conference on child protection in digital space opens in Baku

