İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    "QazaqGaz" Qazaxıstanın qərbində yeni sahədə geoloji kəşfiyyat üçün müqavilə imzalayıb

    Region
    • 23 dekabr, 2025
    • 14:07
    QazaqGaz Qazaxıstanın qərbində yeni sahədə geoloji kəşfiyyat üçün müqavilə imzalayıb

    Qazaxıstanın milli qaz şirkəti "QazaqGaz" Qərbi Qazaxıstan vilayətində perspektivli "Saralcın" sahəsində geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması üçün müqavilə imzalayıb.

    "Report"un "QazaqGaz"a istinadən məlumatına görə, sənədi şirkətin kəşfiyyat və hasilat üzrə idarə heyətinin sədrinin müavini Asıljan Dauletov və Qazaxıstanın energetika nazirinin müavini Yerlan Akbarov imzalayıb.

    "Saralcın" sahəsi yeni karbohidrogen yataqlarının kəşfi üçün yüksək potensiala malikdir.

    "Müqavilə tam geoloji kəşfiyyat tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Buraya seysmik kəşfiyyat, axtarış-kəşfiyyat quyularının qazılması, əldə edilmiş məlumatların təhlili və s. daxildir", - şirkətdən bildirilib.

    Qazaxıstan "QazaqGaz" geoloji kəşfiyyat işləri
    QazaqGaz подписала контракт на геологоразведку нового участка на западе Казахстана

    Son xəbərlər

    14:16

    Azərbaycan QHT-ləri ABŞ-ın Lemkin İnstitutunu üzr istəməyə çağırır

    Xarici siyasət
    14:16

    BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    14:08

    Azərbaycan bölgələrində 6 DOST Mərkəzi tikilir

    Sosial müdafiə
    14:07

    "QazaqGaz" Qazaxıstanın qərbində yeni sahədə geoloji kəşfiyyat üçün müqavilə imzalayıb

    Region
    14:07

    AQTA: Azərbaycan yüksək riskli məhsullar üzrə ixrac coğrafiyasını genişləndirib

    Biznes
    14:07

    Texniki vasitələrlə imtahana girən 9 abituriyentin nəticəsi ləğv edilib

    Elm və təhsil
    14:07

    "Zirə" Türkiyədə təlim-məşq toplanışında 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:03

    Makron: Qrenlandiya məsələsində Danimarkanı dəstəkləyirik

    Digər ölkələr
    14:02

    Emil Alxaslı: "Sənaye 4.0 SOCAR üçün əməliyyat səmərəliliyini artıran fəaliyyət növüdür"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti