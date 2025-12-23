"QazaqGaz" Qazaxıstanın qərbində yeni sahədə geoloji kəşfiyyat üçün müqavilə imzalayıb
Region
- 23 dekabr, 2025
- 14:07
Qazaxıstanın milli qaz şirkəti "QazaqGaz" Qərbi Qazaxıstan vilayətində perspektivli "Saralcın" sahəsində geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması üçün müqavilə imzalayıb.
"Report"un "QazaqGaz"a istinadən məlumatına görə, sənədi şirkətin kəşfiyyat və hasilat üzrə idarə heyətinin sədrinin müavini Asıljan Dauletov və Qazaxıstanın energetika nazirinin müavini Yerlan Akbarov imzalayıb.
"Saralcın" sahəsi yeni karbohidrogen yataqlarının kəşfi üçün yüksək potensiala malikdir.
"Müqavilə tam geoloji kəşfiyyat tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Buraya seysmik kəşfiyyat, axtarış-kəşfiyyat quyularının qazılması, əldə edilmiş məlumatların təhlili və s. daxildir", - şirkətdən bildirilib.
Son xəbərlər
14:16
Azərbaycan QHT-ləri ABŞ-ın Lemkin İnstitutunu üzr istəməyə çağırırXarici siyasət
14:16
BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti İlham Əliyevi təbrik edibXarici siyasət
14:08
Azərbaycan bölgələrində 6 DOST Mərkəzi tikilirSosial müdafiə
14:07
"QazaqGaz" Qazaxıstanın qərbində yeni sahədə geoloji kəşfiyyat üçün müqavilə imzalayıbRegion
14:07
AQTA: Azərbaycan yüksək riskli məhsullar üzrə ixrac coğrafiyasını genişləndiribBiznes
14:07
Texniki vasitələrlə imtahana girən 9 abituriyentin nəticəsi ləğv edilibElm və təhsil
14:07
"Zirə" Türkiyədə təlim-məşq toplanışında 2 yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
14:03
Makron: Qrenlandiya məsələsində Danimarkanı dəstəkləyirikDigər ölkələr
14:02