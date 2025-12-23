Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    QazaqGaz подписала контракт на геологоразведку нового участка на западе Казахстана

    В регионе
    • 23 декабря, 2025
    • 12:55
    QazaqGaz подписала контракт на геологоразведку нового участка на западе Казахстана

    Национальная газовая компания Казахстана QazaqGaz подписала контракт на проведение геологоразведочных работ на перспективном участке "Саралжын" в Западно-Казахстанской области.

    Как передает Report со ссылкой на QazaqGaz, документ был подписан заместителем председателя правления компании по разведке и добыче Асылжаном Даулетовым и вице-министром энергетики Казахстана Ерланом Акбаровым.

    Участок "Саралжын" находится в пределах Прикаспийского осадочного бассейна - одного из ключевых нефтегазовых регионов страны. Участок обладает высоким потенциалом для открытия новых месторождений углеводородов.

    "Контракт предусматривает проведение полного комплекса геологоразведочных мероприятий: сейсморазведку, бурение поисково-разведочных скважин, анализ полученных данных и оценку промышленной перспективности участка", - сообщает компания.

    Лента новостей