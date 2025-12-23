Здание полной средней школы №1 в поселке Кяркиджахан сдано в пользование после капремонта

23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта здания полной средней школы номер 1 в поселке Кяркиджахан города Ханкенди.

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Сообщено, что капитальный ремонт в здании школы на 624 ученических места был проведен на высоком уровне и в короткие сроки. В распоряжение учителей и учащихся будут переданы 17 классных комнат, лаборатории, кабинеты STEAM, информатики, военной подготовки, биологии, химии, физики, технологий, помещения для кружков, дошкольной подготовки, библиотека, читальный, спортивный и актовый залы, столовая. Все кабинеты в здании оснащены необходимыми учебными пособиями. Кроме того, на приусадебном участке школы создана открытая спортивная площадка. Словом, здесь есть все возможности для организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне.