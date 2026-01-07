В метро Шанхая куртка пассажира загорелась после самовозгорания пауэрбанка
Другие страны
- 07 января, 2026
- 15:30
В шанхайском метрополитене пауэрбанк пассажира воспламенился, и на нем загорелась курта.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали бегущего по эскалатору мужчину в горящей курткой. Пассажиры на платформе отошли в сторону, а сотрудники метро устранили возгорание.
Отмечается, что внешний аккумулятор не был включен во время инцидента. Он был приобретен пассажиром в декабре 2025 года. Зарядное устройство имело утвержденный в Китае сертификат 3C (ССС).
