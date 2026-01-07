Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 15:30
    В метро Шанхая куртка пассажира загорелась после самовозгорания пауэрбанка

    В шанхайском метрополитене пауэрбанк пассажира воспламенился, и на нем загорелась курта.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали бегущего по эскалатору мужчину в горящей курткой. Пассажиры на платформе отошли в сторону, а сотрудники метро устранили возгорание.

    Отмечается, что внешний аккумулятор не был включен во время инцидента. Он был приобретен пассажиром в декабре 2025 года. Зарядное устройство имело утвержденный в Китае сертификат 3C (ССС).

    Шанхай пауэрбанк Китай метрополитен

