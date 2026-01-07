Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Узбекистане раскрыта крупная схема незаконной организации умры для 19,5 тыс. паломников

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 15:48
    В Узбекистане раскрыта крупная схема незаконной организации умры для 19,5 тыс. паломников

    В Узбекистане правоохранительные органы раскрыли деятельность нелегального турагента Jalolquduq Aviatrans, организовавшего незаконные поездки на умру для 19,5 тыс. человек.

    Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает МВД.

    По данным следствия, организаторы собрали с паломников $22,8 млн. Сумма уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей превысила 15,3 млрд сумов ($1,2 млн), а ущерб государству оценили в 1,8 млрд сумов ($150,4).

    Из-за отсутствия надлежащих условий пребывания в Саудовской Аравии 534 гражданина Узбекистана оказались в тяжелом положении и были возвращены на родину спецрейсами.

    По факту деятельности компании возбуждено уголовное дело, задержаны 13 человек, еще один привлечен к ответственности.

    Узбекистан МВД умра мошенничество паломники
    Özbəkistanda 20 minə yaxın insanı qanunsuz yolla Ümrə ziyarətinə göndərmək istəyənlər saxlanılıb

    Последние новости

    16:18

    В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    16:16
    Фото
    Видео

    В Газахе загорелась автоцистерна, есть погибший - ОБНОВЛЕНО - 2

    Происшествия
    16:05

    В Буркина-Фасо пресекли заговор с целью убийства чиновников и президента Траоре

    Другие страны
    16:04

    Доходы госбюджета по линии ГНС выросли на 3,5%

    Финансы
    16:03

    Международный резонанс интервью Ильхама Алиева: От миссии в Газе до отношений с Китаем

    Внешняя политика
    15:57

    В Подмосковье из-за взрыва гранаты погиб мужчина

    В регионе
    15:48

    В Узбекистане раскрыта крупная схема незаконной организации умры для 19,5 тыс. паломников

    Другие страны
    15:47

    ОЗА: В Армении на месте 201 азербайджанского кладбища построены дороги, дома и объекты

    Внутренняя политика
    15:44

    AMADA дисквалифицировала спортсменов из Азербайджана и США за допинг

    Индивидуальные
    Лента новостей