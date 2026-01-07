В Узбекистане раскрыта крупная схема незаконной организации умры для 19,5 тыс. паломников

В Узбекистане правоохранительные органы раскрыли деятельность нелегального турагента Jalolquduq Aviatrans, организовавшего незаконные поездки на умру для 19,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает МВД.

По данным следствия, организаторы собрали с паломников $22,8 млн. Сумма уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей превысила 15,3 млрд сумов ($1,2 млн), а ущерб государству оценили в 1,8 млрд сумов ($150,4).

Из-за отсутствия надлежащих условий пребывания в Саудовской Аравии 534 гражданина Узбекистана оказались в тяжелом положении и были возвращены на родину спецрейсами.

По факту деятельности компании возбуждено уголовное дело, задержаны 13 человек, еще один привлечен к ответственности.