Форум НПО Азербайджана назвал призывы Института Лемкина провокацией и потребовал извинений

Азербайджанский национальный форум НПО, являющийся зонтичной организацией азербайджанских НПО, выступил с открытым письмом, осуждающим призыв американского Института Лемкина к освобождению лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана, в том числе Рубена Варданяна.

Как сообщает Report, в открытом письме попытки Института Лемкина подорвать мирную миссию президента США Дональда Трампа на Южном Кавказе оцениваются как провокация.

Отмечается, что Институт Лемкина, которым руководят такие этнически и религиозно-сепаратистские деятели, как Люси Мирзоян, представляет интересы реваншистской группы в Армении и пытается подорвать мирную повестку дня между Азербайджаном и Арменией.

В разоблачающем открытом письме особо подчеркивается, что Институт Лемкина, который подвергался открытой критике даже со стороны семьи Рафаэля Лемкина - основателя Института - за злоупотребление его именем, не пользуется поддержкой и в Армении. Например, Институт Зоряна в Армении неоднократно открыто ставил под сомнение необоснованную позицию этого учреждения.

Азербайджанский национальный форум НПО назвал призывы Института Лемкина, закрывавшего глаза на массовые убийства, включая Ходжалинский геноцид, к освобождению лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана, предательством заявленной миссии организации.

Азербайджанский национальный форум НПО призвал Институт Лемкина действовать ответственно и принести извинения азербайджанской общественности.

Институт Лемкина оставил без ответа факты, изложенные в открытом письме.