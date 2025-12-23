Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 14:51
    Форум НПО Азербайджана назвал призывы Института Лемкина провокацией и потребовал извинений

    Азербайджанский национальный форум НПО, являющийся зонтичной организацией азербайджанских НПО, выступил с открытым письмом, осуждающим призыв американского Института Лемкина к освобождению лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана, в том числе Рубена Варданяна.

    Как сообщает Report, в открытом письме попытки Института Лемкина подорвать мирную миссию президента США Дональда Трампа на Южном Кавказе оцениваются как провокация.

    Отмечается, что Институт Лемкина, которым руководят такие этнически и религиозно-сепаратистские деятели, как Люси Мирзоян, представляет интересы реваншистской группы в Армении и пытается подорвать мирную повестку дня между Азербайджаном и Арменией.

    В разоблачающем открытом письме особо подчеркивается, что Институт Лемкина, который подвергался открытой критике даже со стороны семьи Рафаэля Лемкина - основателя Института - за злоупотребление его именем, не пользуется поддержкой и в Армении. Например, Институт Зоряна в Армении неоднократно открыто ставил под сомнение необоснованную позицию этого учреждения.

    Азербайджанский национальный форум НПО назвал призывы Института Лемкина, закрывавшего глаза на массовые убийства, включая Ходжалинский геноцид, к освобождению лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана, предательством заявленной миссии организации.

    Азербайджанский национальный форум НПО призвал Институт Лемкина действовать ответственно и принести извинения азербайджанской общественности.

    Институт Лемкина оставил без ответа факты, изложенные в открытом письме.

    Azərbaycan QHT-ləri ABŞ-ın Lemkin İnstitutunu üzr istəməyə çağırır
    Azerbaijani NGOs call on US-based Lemkin Institute to apologize

