Азербайджан и Турция формируют экспортно-ориентированную модель аграрного сотрудничества

Сотрудничество Азербайджана и Турции в аграрной сфере нацелено на формирование региональной экспортной модели торговли.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова на панели в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума в Баку.

По ее словам, ключевая цель сотрудничества заключается не только в наращивании объемов производства, но и в обеспечении эффективного выхода продукции на рынок без потерь, а также в ее ориентации на экспорт.

В этом контексте приоритетными направлениями являются устойчивость цепочек поставок, развитие логистической и складской инфраструктуры.

Замминистра подчеркнула, что для последовательного расширения экспорта особое значение имеют вопросы продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также гармонизация сертификации и стандартов качества.