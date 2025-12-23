Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Азербайджан и Турция формируют экспортно-ориентированную модель аграрного сотрудничества

    АПК
    • 23 декабря, 2025
    • 14:29
    Азербайджан и Турция формируют экспортно-ориентированную модель аграрного сотрудничества

    Сотрудничество Азербайджана и Турции в аграрной сфере нацелено на формирование региональной экспортной модели торговли.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова на панели в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума в Баку.

    По ее словам, ключевая цель сотрудничества заключается не только в наращивании объемов производства, но и в обеспечении эффективного выхода продукции на рынок без потерь, а также в ее ориентации на экспорт.

    В этом контексте приоритетными направлениями являются устойчивость цепочек поставок, развитие логистической и складской инфраструктуры.

    Замминистра подчеркнула, что для последовательного расширения экспорта особое значение имеют вопросы продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также гармонизация сертификации и стандартов качества.

