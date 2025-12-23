В Финляндии зафиксировали рекордный уровень безработицы с 2000 года

Уровень безработицы в Финляндии достиг рекордного с начала XXI века показателя в 10,6%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба торгово-промышленной палаты страны.

"По данным статистического центра, число безработных в ноябре составило 276 тыс. человек, что на 50 тыс. больше, чем год назад. Уровень показателя продолжил расти и достиг целых 10,6%", - говорится в сообщении.

По данным статцентра республики, данный показатель за аналогичный период прошлого года составил 8,9%. Как отметил представитель торгово-промышленной палаты Финляндии Юкка Аппелквист, уровень безработицы достиг "наиболее высокого уровня с 2000-х".

В ноябре статцентр Финляндии сообщал, что уровень безработицы достиг 10,3%, что стало самым высоким зафиксированным показателем с 2009 года.