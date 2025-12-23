AQTA: Azərbaycan yüksək riskli məhsullar üzrə ixrac coğrafiyasını genişləndirib
- 23 dekabr, 2025
- 14:07
Azərbaycan beynəlxalq qida təhlükəsizliyi standartlarına uyğun istehsal hesabına yüksək riskli məhsullar üzrə ixrac coğrafiyasını genişləndirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədrinin müavini Əziz Şərifov Bakıda keçirilən II Türkiyə–Azərbaycan İnvestisiya Forum çərçivəsində "Aqrar tərəfdaşlıq dayanıqlı inkişaf və qida təhlükəsizliyi" adlı paneldə deyib.
Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı Azərbaycan ərazisini xırdabuynuzlu heyvanların taun xəstəliyindən və yüksək patogenli quş qripi xəstəliyindən azad ölkə kimi tanıyıb: "Bu status ölkənin yüksək riskli məhsullar üzrə ixrac imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb".
Ə.Şərifov bildirib ki, hazırda Azərbaycandan dünyanın 73 ölkəsinə müxtəlif qida məhsulları ixrac olunur: "ABŞ, Rusiya və bir sıra Avropa ölkələri daxil olmaqla, təxminən 20 ölkəyə yüksək riskli məhsullar, o cümlədən quşçuluq məhsulları göndərilir. Təhlükəsizlik və keyfiyyət tələblərinə cavab verən məhsullar üzrə ixrac prosedurlarının sadələşdirilməsi istiqamətində tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlıq davam etdirilir".