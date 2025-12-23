İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    • 23 dekabr, 2025
    • 14:07
    Zirə Türkiyədə təlim-məşq toplanışında 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    "Zirə"nin qış hazırlıq planı bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, "qartallar" yanvarın 3-də Bakıda bir araya gələcək və ayın 10-na qədər hazırlığı paytaxtda davam etdirəcək.

    Toplanışın ikinci mərhələsi isə yanvarın 10-17-si aralığında Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutacaq.

    Komanda Antalyada iki yoxlama oyunu keçirməyi planlaşdırır.

