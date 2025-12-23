"Zirə" Türkiyədə təlim-məşq toplanışında 2 yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 23 dekabr, 2025
- 14:07
"Zirə"nin qış hazırlıq planı bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, "qartallar" yanvarın 3-də Bakıda bir araya gələcək və ayın 10-na qədər hazırlığı paytaxtda davam etdirəcək.
Toplanışın ikinci mərhələsi isə yanvarın 10-17-si aralığında Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutacaq.
Komanda Antalyada iki yoxlama oyunu keçirməyi planlaşdırır.
Son xəbərlər
14:16
Azərbaycan QHT-ləri ABŞ-ın Lemkin İnstitutunu üzr istəməyə çağırırXarici siyasət
14:16
BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti İlham Əliyevi təbrik edibXarici siyasət
14:08
Azərbaycan bölgələrində 6 DOST Mərkəzi tikilirSosial müdafiə
14:07
"QazaqGaz" Qazaxıstanın qərbində yeni sahədə geoloji kəşfiyyat üçün müqavilə imzalayıbRegion
14:07
AQTA: Azərbaycan yüksək riskli məhsullar üzrə ixrac coğrafiyasını genişləndiribBiznes
14:07
Texniki vasitələrlə imtahana girən 9 abituriyentin nəticəsi ləğv edilibElm və təhsil
14:07
"Zirə" Türkiyədə təlim-məşq toplanışında 2 yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
14:03
Makron: Qrenlandiya məsələsində Danimarkanı dəstəkləyirikDigər ölkələr
14:02