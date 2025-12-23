İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Yunanıstanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

    Xarici siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 15:52
    Yunanıstanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

    Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Yunanıstanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Mariya Papakonstantinunu qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı səfir Mariya Papakonstantinu etimadnaməsinin surətini nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri təyinatı münasibətilə təbrik edib, ona diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Yunanıstan arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, habelə regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Dövlət və hökumət başçılarımız arasında baş tutan təmasların və aparılan müzakirələrin əlaqələrimizin təməlini təşkil etməklə yanaşı, əməkdaşlığımıza təkan verdiyi bildirilib.

    İkitərəfli siyasi dialoqun, o cümlədən Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi və konsulluq məsləhətləşmələrinin mütəmadi qaydada keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    İqtisadiyyat, ticarət, investisiyalar, ənənəvi və bərpa olunan enerji, nəqliyyat və tranzit, gəmiçilik, kənd təsərrüfatı, turizm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Azərbaycan ilə Yunanıstan arasında iqtisadi, sənaye və texnoloji sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın fəaliyyətinin gücləndirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb.

    Beynəlxalq və regional formatlar çərçivəsində qarşılıqlı etimada və bir-birinin legitim maraqlarına hörmətə əsaslanan əməkdaşlığın önəmi qeyd edilib.

    Nazir Ceyhun Bayramov səfiri post-münaqişə dövründə regionda formalaşmış vəziyyət və yeni reallıqlar, eləcə də Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb.

    Səfir Mariya Papakonstantinu qəbul üçün təşəkkürünü ifadə edib və fəaliyyəti dövründə Azərbaycan-Yunanıstan münasibətlərinin inkişafına töhfə verilməsi məqsədilə səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib.

    Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Yunanıstan Xarici İşlər Nazirliyi Ceyhun Bayramov Mariya Papakonstantinu
    Foto
    Новый посол Греции вручила копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Son xəbərlər

    16:50

    "Haber Global" II Türkiyə–Azərbaycan İnvestisiya Forumu ilə bağlı videomaterial hazırlayıb

    Biznes
    16:44
    Rəy

    Türkiyə ilə Suriyanın 31 dekabr hazırlığı – Ankara və Dəməşqin yeni planı - ŞƏRH

    Analitika
    16:43
    Foto

    Xırdalanda 2 min ev quşunun qanunsuz kəsildiyi sexin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Sağlamlıq
    16:40
    Foto

    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Daxili siyasət
    16:38

    İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    16:33

    "Neftçi"nin sabiq futbolçusu Region Liqasında oynayacaq

    Futbol
    16:22

    Əsas fondlara tətbiq edilən amortizasiya normaları üzrə təlimat təsdiqlənib

    Maliyyə
    16:22

    DGK-nın milyonluq qaçaqmalçılıqla bağlı vəzifəli şəxsləri həbs edilib, axtarışa verilənlər var

    Hadisə
    16:20

    Ukrayna üzrə təhlükəsizlik və bərpa ilə bağlı əsas sənədlərin layihələri hazırlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti