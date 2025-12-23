Новый посол Греции вручила копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Греции в Баку Марию Папаконстантину.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, посол Папаконстантину вручила копию своих верительных грамот министру Байрамову. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства поздравил дипломата с назначением на ответственный пост и пожелал успехов в дипломатической деятельности.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грецией, а также по региональные и международные вопросы.

Особо отмечено, что контакты и обсуждения между главами государств и правительств двух стран создают основу взаимоотношений и придают импульс двустороннему сотрудничеству.

Стороны подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога, включая проведение политических и консульских консультаций между внешнеполитическими ведомствами обеих стран.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, традиционной и возобновляемой энергетики, транспорта и транзита, судоходства, сельского хозяйства, туризма и культуры.

Байрамов и Папаконстантину подчеркнули важность усиления деятельности Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Грецией в экономической, промышленной и технологической сферах.

Кроме того, отмечена важность сотрудничества в рамках международных и региональных форматов, основанного на взаимном доверии и уважении законных интересов друг друга.

Министр Байрамов проинформировал посла о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период, новых реалиях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол выразила благодарность за прием и заявила, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для содействия развитию азербайджано-греческих отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.