Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Новый посол Греции вручила копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 16:42
    Новый посол Греции вручила копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Греции в Баку Марию Папаконстантину.

    Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, посол Папаконстантину вручила копию своих верительных грамот министру Байрамову. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства поздравил дипломата с назначением на ответственный пост и пожелал успехов в дипломатической деятельности.

    Стороны обсудили текущее состояние двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грецией, а также по региональные и международные вопросы.

    Особо отмечено, что контакты и обсуждения между главами государств и правительств двух стран создают основу взаимоотношений и придают импульс двустороннему сотрудничеству.

    Стороны подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога, включая проведение политических и консульских консультаций между внешнеполитическими ведомствами обеих стран.

    В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, традиционной и возобновляемой энергетики, транспорта и транзита, судоходства, сельского хозяйства, туризма и культуры.

    Байрамов и Папаконстантину подчеркнули важность усиления деятельности Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Грецией в экономической, промышленной и технологической сферах.

    Кроме того, отмечена важность сотрудничества в рамках международных и региональных форматов, основанного на взаимном доверии и уважении законных интересов друг друга.

    Министр Байрамов проинформировал посла о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период, новых реалиях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Посол выразила благодарность за прием и заявила, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для содействия развитию азербайджано-греческих отношений.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Греция МИД Азербайджана Джейхун Байрамов Мария Папаконстантину посол
    Фото
    Yunanıstanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

    Последние новости

    16:44

    Генпрокуратура обнародовала новые детали дела о контрабанде в порту Говсан

    Происшествия
    16:42
    Фото

    Новый посол Греции вручила копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    16:31

    В Физули задержан гражданин Ирана с 41 кг марихуаны

    Происшествия
    16:17

    В Финляндии зафиксировали рекордный уровень безработицы с 2000 года

    Другие страны
    16:12

    Президент: "Великое возвращение" – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мире

    Внутренняя политика
    16:06
    Фото

    Азербайджан и США обсудили подготовку дорожной карты энергосотрудничества

    Энергетика
    16:02

    Азербайджан получил право на экспорт в ОАЭ молока, яиц, меда, рыбной и мясной продукции

    Здоровье
    15:58

    Вучич ожидает продажу NIS венгерской MOL до 15 января

    Энергетика
    15:56

    Зеленский: Подготовлены проекты ключевых документов по безопасности и восстановлению Украины

    Другие страны
    Лента новостей