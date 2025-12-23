İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Füzulidə iranlı narkotacir saxlanılıb, ondan 41 kq marixuana aşkarlanıb

    Hadisə
    • 23 dekabr, 2025
    • 15:55
    Füzulidə iranlı narkotacir saxlanılıb, ondan 41 kq marixuana aşkarlanıb

    Ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotiklərin keçirilməsini təşkil edən daha bir İran vətəndaşı polisin əməliyyatı nəticəsində saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, DİN-in Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Füzuli rayonu ərazisində keçirilmiş tədbir nəticəsində İran vətəndaşı 32 yaşlı Ehsan Kakavend iş başında saxlanılıb. Ondan tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 41 kq marixuana və 2988 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. İlkin sorğu zamanı həmin şəxsin narkotikləri İranın Parsabad şəhərindən ölkəmizə qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirdiyi və Füzuli rayonunda deyiləcək ünvanlara yerləşdirməyi planlaşdırdığı məlum olub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    İranlı narkotacirlə ölkə daxili və xaricində əlbir olan dəstənin digər üzvlərinin də müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.

    İran vətəndaşı narkotik Füzuli
    В Физули задержан гражданин Ирана с 41 кг марихуаны

    Son xəbərlər

    16:44
    Rəy

    Türkiyə ilə Suriyanın 31 dekabr hazırlığı – Ankara və Dəməşqin yeni planı - ŞƏRH

    Analitika
    16:43
    Foto

    Xırdalanda 2 min ev quşunun qanunsuz kəsildiyi sexin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Sağlamlıq
    16:40
    Foto

    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Daxili siyasət
    16:38

    İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    16:33

    "Neftçi"nin sabiq futbolçusu Region Liqasında oynayacaq

    Futbol
    16:22

    Əsas fondlara tətbiq edilən amortizasiya normaları üzrə təlimat təsdiqlənib

    Maliyyə
    16:22

    DGK-nın milyonluq qaçaqmalçılıqla bağlı vəzifəli şəxsləri həbs edilib, axtarışa verilənlər var

    Hadisə
    16:20

    Ukrayna üzrə təhlükəsizlik və bərpa ilə bağlı əsas sənədlərin layihələri hazırlanıb

    Digər ölkələr
    16:19

    "Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi Avstriyada ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti