    В Физули задержан гражданин Ирана с 41 кг марихуаны

    Происшествия
    • 23 декабря, 2025
    • 16:31
    В Физули задержан гражданин Ирана с 41 кг марихуаны

    В Физулинском районе Азербайджана задержан гражданин Ирана, подозреваемый в организации контрабанды крупной партии наркотических средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, был задержан 32-летний гражданин Ирана Эхсан Какавенд.

    У него изъяли 41 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, а также 2 988 таблеток метадона.

    В ходе первоначального опроса установлено, что наркотики были незаконно переправлены в Азербайджан из иранского города Парсабад.

    По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступной группы как на территории страны, так и за ее пределами.

    Füzulidə iranlı narkotacir saxlanılıb, ondan 41 kq marixuana aşkarlanıb

