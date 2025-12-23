В Физули задержан гражданин Ирана с 41 кг марихуаны

В Физулинском районе Азербайджана задержан гражданин Ирана, подозреваемый в организации контрабанды крупной партии наркотических средств.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, был задержан 32-летний гражданин Ирана Эхсан Какавенд.

У него изъяли 41 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, а также 2 988 таблеток метадона.

В ходе первоначального опроса установлено, что наркотики были незаконно переправлены в Азербайджан из иранского города Парсабад.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступной группы как на территории страны, так и за ее пределами.