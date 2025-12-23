TSE: Гармонизация стандартов снижает торговые барьеры между Турцией и Азербайджаном

Сотрудничество Турции и Азербайджана в сфере стандартизации способствует обеспечению безопасности аграрной и продовольственной продукции, а также снижению технических барьеров в торговле.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Турецкого института стандартизации (TSE) Махмут Сами Шахин на панельной дискуссии в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума в Баку.

По его словам, гармонизация стандартов в аграрной и пищевой сфере позволяет сократить требования к повторным испытаниям и сертификации, предотвратить задержки на границах и снизить издержки производителей.

"Около 9 тысяч стандартов, разработанных TSE, были переданы Азербайджанскому институту стандартизации (AZSTAND) и адаптированы в Азербайджане, что внесло вклад в упрощение торговых процедур. Турецко-азербайджанская линия стандартизации постепенно становится важным элементом региональной экономической интеграции", - добавил Шахин.