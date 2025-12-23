Азербайджан и Словакия намерены укреплять сотрудничество в ледовых видах спорта
- 23 декабря, 2025
- 14:18
Азербайджан и Словакия планируют расширять сотрудничество в ледовых видов спорта, в частности в хоккее и фигурном катании.
Как передает Report, об этом написал посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов по итогам встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гайыбовым.
"Рад встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гайыбовым для развития сотрудничества в ледовых видах спорта. Мы обсудили развитие хоккея и фигурного катания в Азербайджане, с планируемыми совместными тренировочными сборами для молодых спортсменов в Словакии и Азербайджане. Благодарен за конструктивный диалог. Спорт объединяет и укрепляет партнерство между Словакией и Азербайджаном",- написал посол.
