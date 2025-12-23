Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Азербайджан и Словакия намерены укреплять сотрудничество в ледовых видах спорта

    Азербайджан и Словакия планируют расширять сотрудничество в ледовых видов спорта, в частности в хоккее и фигурном катании.

    Как передает Report, об этом написал посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов по итогам встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гайыбовым.

    "Рад встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гайыбовым для развития сотрудничества в ледовых видах спорта. Мы обсудили развитие хоккея и фигурного катания в Азербайджане, с планируемыми совместными тренировочными сборами для молодых спортсменов в Словакии и Азербайджане. Благодарен за конструктивный диалог. Спорт объединяет и укрепляет партнерство между Словакией и Азербайджаном",- написал посол.

