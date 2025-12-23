İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Xarici siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 14:31
    Azərbaycan və Slovakiya buz üzərində idman növləri üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Slovakiya buz üzərində idman növləri, xüsusilə də xokkey və fiqurlu konkisürmə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov Azərbaycanın gənclər və idman naziri Farid Qayıbovla görüşdən sonra yazıb.

    "Azərbaycanın gənclər və idman naziri Farid Qayıbovla buz üzərində idman növləri üzrə əməkdaşlığın inkişafı üçün görüşməkdən məmnunam. Biz Azərbaycanda xokkey və fiqurlu konkisürmənin inkişafını, Slovakiya və Azərbaycanda gənc idmançılar üçün planlaşdırılan birgə təlim toplanışlarını müzakirə etdik. Konstruktiv dialoqa görə minnətdaram. İdman Slovakiya və Azərbaycan arasında tərəfdaşlığı birləşdirir və möhkəmləndirir", - səfir qeyd edib.

    Azərbaycan Slovakiya buz üzərində idman növləri Elçin Qasımov Farid Qayıbov
    Азербайджан и Словакия намерены укреплять сотрудничество в ледовых видах спорта
    Azerbaijan and Slovakia mull cooperation in ice sports

