Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения
Внутренняя политика
- 23 декабря, 2025
- 11:21
В Милли Меджлисе Азербайджана предложили направить поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.
Как сообщает Report, с такой инициативой выступила спикер парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании.
Она отметила, что завтра президент Азербайджана Ильхам Алиев будет отмечать день рождение:
"Предлагаю направить президенту поздравительное письмо от имени Милли Меджлиса по случаю дня рождения. Пожелать ему новых больших успехов в его ценной деятельности во имя дальнейшего укрепления и развития Азербайджанского государства, повышения благосостояния нашего народа".
Депутаты встретили предложение председателя аплодисментами.
