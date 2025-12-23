Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

В Милли Меджлисе Азербайджана предложили направить поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступила спикер парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании.

Она отметила, что завтра президент Азербайджана Ильхам Алиев будет отмечать день рождение:

"Предлагаю направить президенту поздравительное письмо от имени Милли Меджлиса по случаю дня рождения. Пожелать ему новых больших успехов в его ценной деятельности во имя дальнейшего укрепления и развития Азербайджанского государства, повышения благосостояния нашего народа".

Депутаты встретили предложение председателя аплодисментами.