    Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 11:21
    Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

    В Милли Меджлисе Азербайджана предложили направить поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

    Как сообщает Report, с такой инициативой выступила спикер парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании.

    Она отметила, что завтра президент Азербайджана Ильхам Алиев будет отмечать день рождение:

    "Предлагаю направить президенту поздравительное письмо от имени Милли Меджлиса по случаю дня рождения. Пожелать ему новых больших успехов в его ценной деятельности во имя дальнейшего укрепления и развития Азербайджанского государства, повышения благосостояния нашего народа".

    Депутаты встретили предложение председателя аплодисментами.

    Milli Məclis Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə təbrik edib

    Лента новостей