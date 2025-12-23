Milli Məclis Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə təbrik edib
Daxili siyasət
- 23 dekabr, 2025
- 11:08
Milli Məclisdə Prezident İlham Əliyevə doğum günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlanması ilə bağlı təklif irəli sürülüb.
"Report"un məlumatına görə, bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında çıxış edib.
Onun sözlərinə görə, sabah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin doğum günüdür:
"Təklif edirəm ki, dövlət başçısına doğum günü münasibətilə Milli Məclis adından təbrik məktubu ünvanlansın. Azərbaycan dövlətinin daha da möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi, xalqımızın rifahının yüksəlməsi naminə dəyərli fəaliyyətində ona yeni böyük uğurlar arzulayaq".
Deputatlar sədrin təklifini alqışlarla qarşılayıblar.
