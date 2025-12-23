Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    В Милли Меджлисе проходит пленарное заседание, на повестке 11 вопросов

    Милли Меджлис
    • 23 декабря, 2025
    • 11:13
    В Милли Меджлисе проходит пленарное заседание, на повестке 11 вопросов

    В рамках осенней сессии Милли Меджлиса началось очередное пленарное заседание.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включены 11 вопросов. В их числе - утверждение дополнительных протоколов к соглашениям между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в сфере образования, а также ратификация соглашения между Азербайджаном и Оманом о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

    Пленарное заседание проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

    Милли Меджлис пленарное заседание
    Milli Məclisin plenar iclası keçirilir, gündəlikdə 11 məsələ var
    Azerbaijan's parliament kicks off its plenary session with 11 items on agenda

    Последние новости

    12:13

    Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и Европой

    Инфраструктура
    12:07

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:02

    Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучреждения

    ИКТ
    11:58

    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Бизнес
    11:51

    Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории

    Бизнес
    11:49

    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Внутренняя политика
    11:45
    Фото

    SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    11:43

    В Ичеришехер создадут новые музеи

    Культура
    11:40

    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В регионе
    Лента новостей