В Милли Меджлисе проходит пленарное заседание, на повестке 11 вопросов

В рамках осенней сессии Милли Меджлиса началось очередное пленарное заседание.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 11 вопросов. В их числе - утверждение дополнительных протоколов к соглашениям между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в сфере образования, а также ратификация соглашения между Азербайджаном и Оманом о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Пленарное заседание проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.