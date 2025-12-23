В Милли Меджлисе проходит пленарное заседание, на повестке 11 вопросов
Милли Меджлис
- 23 декабря, 2025
- 11:13
В рамках осенней сессии Милли Меджлиса началось очередное пленарное заседание.
Как сообщает Report, в повестку заседания включены 11 вопросов. В их числе - утверждение дополнительных протоколов к соглашениям между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в сфере образования, а также ратификация соглашения между Азербайджаном и Оманом о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.
Пленарное заседание проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.
