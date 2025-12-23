İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclis
    • 23 dekabr, 2025
    • 11:01
    Milli Məclisin plenar iclası keçirilir, gündəlikdə 11 məsələ var

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə Azərbaycanla Türkiyə arasındakı təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişlərinə əlavə protokolların təsdiqi, həmçinin Azərbaycanla Oman arasındakı diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi ilə bağlı sazişin ratifikasiyası daxil olmaqla ümumilikdə 11 məsələ daxil edilib.

    Plenar iclas Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.

