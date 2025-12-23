В Нахчыване выросло число электронных обращений по недвижимости
23 декабря, 2025
- 11:00
В Государственную службу по имущественным вопросам при Минэкономики Нахчыванской АР в январе–ноябре этого года поступило 6 744 электронных обращения по вопросам недвижимости, что на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Госслужбе.
За 11 месяцев также было подготовлено 6 929 технических документов на объекты недвижимости, включая технические паспорта и план-измерительные документы на земельные участки.
Кроме того, в регионе 932 новым объектам недвижимости присвоены адреса.
