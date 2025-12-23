Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Нахчыване выросло число электронных обращений по недвижимости

    • 23 декабря, 2025
    • 11:00
    В Нахчыване выросло число электронных обращений по недвижимости

    В Государственную службу по имущественным вопросам при Минэкономики Нахчыванской АР в январе–ноябре этого года поступило 6 744 электронных обращения по вопросам недвижимости, что на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Госслужбе.

    За 11 месяцев также было подготовлено 6 929 технических документов на объекты недвижимости, включая технические паспорта и план-измерительные документы на земельные участки.

    Кроме того, в регионе 932 новым объектам недвижимости присвоены адреса.

