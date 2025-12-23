Ильхам Амиров: Выпуск марки о рейсе J2-8243 - важный шаг для сохранения памяти о трагедии

Почтовая марка в память о пассажирском рейсе J2-8243 Баку-Грозный, потерпевшем крушение вблизи Актау в декабре прошлого года, имеет важное духовное значение как для Азербайджана, так и на международном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров на церемонии презентации памятной марки.

По его словам, почтовая марка может выглядеть как небольшой бумажный знак, однако по своей сути она является носителем истории и культуры народа.

"Почтовые марки путешествуют из страны в страну, доходят до разных адресов, заставляют задуматься и сохраняют в себе историческую память. Спустя годы они остаются в альбомах и передаются из поколения в поколение. В этом смысле выпуск марок, посвященных рейсу J2-8243, - это шаг, который делает память о трагедии долгосрочной и доступной для широкой общественности", - отметил он.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку–Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли, 29 - выжили.