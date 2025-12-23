Азерпочт планирует распространить во всем мире марку памяти о жертвах крушения самолета AZAL

ООО "Азерпочт" планирует организовать международное распространение почтовой марки, посвященной памяти жертв крушения рейса J2-8243 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев во вторник на церемонии презентации марки.

"Этот проект наглядно демонстрирует, что две государственные компании (Азерпочт и AZAL) разделяют и моральную ответственность. Если AZAL является стороной, непосредственно затронутой этой трагедией, то "Азерпочт" выступает в роли моста, который донесет эту историю из страны в страну, от адреса к адресу", - отметил он.

Мустафаев подчеркнул, что выпуск данной почтовой марки призван сохранить память о жертвах авиакатастрофы. По его словам, в течение ближайших четырех лет "Азерпочт", используя механизмы взаимодействия со Всемирным почтовым союзом, будет последовательно работать над распространением этой марки по всему миру.

Он также отметил, что благодаря самоотверженным действиям сотрудников AZAL, пилотов и бортпроводников, человеческие потери в результате авиакатастрофы удалось минимизировать.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку–Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли, 29 выжили.