Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Азерпочт планирует распространить во всем мире марку памяти о жертвах крушения самолета AZAL

    Инфраструктура
    • 23 декабря, 2025
    • 11:02
    Азерпочт планирует распространить во всем мире марку памяти о жертвах крушения самолета AZAL

    ООО "Азерпочт" планирует организовать международное распространение почтовой марки, посвященной памяти жертв крушения рейса J2-8243 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

    Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев во вторник на церемонии презентации марки.

    "Этот проект наглядно демонстрирует, что две государственные компании (Азерпочт и AZAL) разделяют и моральную ответственность. Если AZAL является стороной, непосредственно затронутой этой трагедией, то "Азерпочт" выступает в роли моста, который донесет эту историю из страны в страну, от адреса к адресу", - отметил он.

    Мустафаев подчеркнул, что выпуск данной почтовой марки призван сохранить память о жертвах авиакатастрофы. По его словам, в течение ближайших четырех лет "Азерпочт", используя механизмы взаимодействия со Всемирным почтовым союзом, будет последовательно работать над распространением этой марки по всему миру.

    Он также отметил, что благодаря самоотверженным действиям сотрудников AZAL, пилотов и бортпроводников, человеческие потери в результате авиакатастрофы удалось минимизировать.

    Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку–Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли, 29 выжили.

    крушение самолета AZAL почтовая марка ООО "Азерпочт" авиавиакатастрофа AZAL Иси Мустафаев память
    "Azərpoçt":  AZAL-ın qəzaya uğramış təyyarəsinə həsr olunmuş poçt markası dünyaya yayılacaq
    Azerpost: Postage stamp dedicated to crashed AZAL plane to be distributed worldwide

    Последние новости

    12:13

    Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и Европой

    Инфраструктура
    12:07

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:02

    Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучреждения

    ИКТ
    11:58

    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Бизнес
    11:51

    Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории

    Бизнес
    11:49

    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Внутренняя политика
    11:45
    Фото

    SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    11:43

    В Ичеришехер создадут новые музеи

    Культура
    11:40

    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В регионе
    Лента новостей