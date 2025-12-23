В Нахчыване проходит 7-й саммит руководителей госорганов по информационной безопасности
ИКТ
- 23 декабря, 2025
- 11:03
В Нахчыване открылся 7-й саммит руководителей государственных органов по информационной безопасности, организованный Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ходе мероприятия предусмотрены официальные выступления и открытые обсуждения по ряду актуальных тем. В их числе - вопросы специальной связи, подключения к государственной сети, лицензирования программного обеспечения, использования антивирусных решений, меры по повышению эффективности противодействия угрозам и другие вопросы.
Отмечается, что мероприятие направлено на обмен новыми возможностями и идеями в данной области.
