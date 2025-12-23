Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    В Нахчыване проходит 7-й саммит руководителей госорганов по информационной безопасности

    ИКТ
    • 23 декабря, 2025
    • 11:03
    В Нахчыване проходит 7-й саммит руководителей госорганов по информационной безопасности

    В Нахчыване открылся 7-й саммит руководителей государственных органов по информационной безопасности, организованный Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ходе мероприятия предусмотрены официальные выступления и открытые обсуждения по ряду актуальных тем. В их числе - вопросы специальной связи, подключения к государственной сети, лицензирования программного обеспечения, использования антивирусных решений, меры по повышению эффективности противодействия угрозам и другие вопросы.

    Отмечается, что мероприятие направлено на обмен новыми возможностями и идеями в данной области.

    Госслужба специальной связи саммит Нахчыван информационная безопасность
    Видео
    Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilir
    Видео
    7th Summit of State Institutions' Information Security Leaders underway in Nakhchivan

    Последние новости

    12:13

    Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и Европой

    Инфраструктура
    12:07

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:02

    Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучреждения

    ИКТ
    11:58

    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Бизнес
    11:51

    Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории

    Бизнес
    11:49

    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Внутренняя политика
    11:45
    Фото

    SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    11:43

    В Ичеришехер создадут новые музеи

    Культура
    11:40

    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В регионе
    Лента новостей