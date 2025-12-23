İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İKT
    • 23 dekabr, 2025
    • 10:25
    Naxçıvanda Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı keçirilir

    Naxçıvan şəhərində Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti tərəfindən "Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" başlayıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, toplantıda rəsmi çıxışlar olacaq, xüsusi rabitə, dövlət şəbəkəsinə qoşulmalar, proqram təminatlarının lisenziyalaşdırılması, antiviruslar, kiberinsident nümunəsində ölkənin hədəfləri, effektiv mübarizə üçün tədbirlər, yeni tendensiyalar, təhlükələr, dövlət qurumlarının qarşılaşdığı problemlər, təkliflər, onlayn sorğu və digər məsələlərlə bağlı açıq müzakirələr aparılacaq.

    Qeyd edək ki, tədbir informasiya təhlükəsizliyi üzrə dövlət qurumlarının rəhbər heyəti arasında sahə üzrə problemləri müzakirə etməklə yanaşı, yeni imkanları və ideyaları bölüşmək məqsədi daşıyır.

    Naxçıvan Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Zirvə toplantısı

